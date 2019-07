Para tomar en cuenta: Militao reveló el consejo que le dio Iker Casillas tras fichar por el Madrid

El defensa internacional brasileño Eder Militao desveló el consejo que le dio una leyenda del Real Madrid como Iker Casillas , con quien compartió vestuario la pasada temporada en el Porto, que le recomendó tranquilidad, trabajo y continuar con su crecimiento como futbolista.



Casillas aconsejó a Militao antes de llegar al Madrid desde la experiencia de un futbolista que lo ganó todo en el conjunto madridista, donde se formó en su cantera y es icono como una las grandes leyendas de su historia.



"Me dijo que es un gran club como todo el mundo sabe, que ha ganado cuatro Champions en cinco años y me han hablado de la cultura del Real Madrid, de su día a día. Me dijo, ve tranquilo, haz un buen trabajo y sigue creciendo", desveló.

Militao y Casillas, defendiendo al Porto en duelo ante el Liverpool en la última Champions League (Getty) Militao y Casillas, defendiendo al Porto en duelo ante el Liverpool en la última Champions League (Getty)

Dio el susto en plena presentación

Militao tuvo que abandonar antes de lo previsto su debut con el Real Madrid ante los medios de comunicación debido a que dijo que se sentía “mareado”. El defensa central de 21 años se aflojó la corbata, inclinó la cabeza y tomó un largo sorbo de agua antes de pedir abandonar la habitación.



El club español no ha comentado sobre su condición, que parecía ser algo momentáneo. El exjugador del Porto se había sometido a una revisión médica horas antes de su mareo.

