En un primer intento lo retuvieron de una forma que hasta el propio Luka Modric le provocó un disgusto que fue comentado en el cierre del mercado de fichajes. Ahora, tras un discreto arranque con el Real Madrid en la presente temporada, Florentino Pérez y la dirigencia no mira al balcánico como un jugador indiscutible para el equipo, al punto que si llega una nueva oferta del Inter de Milán, el Madrid comenzará a escucharla, tal como lo hizo en la temporada pasada con la mayor figura de su equipo, Cristiano Ronaldo. Así es el presente del Real.



¿Cuáles son los motivos de la posible salida de Modric del Real Madrid: Dos puntos: su discreto rendimiento y su edad (33 años). El croata no mejorará su nivel, dado que se encuentra en una curva de decrecimiento, por lo que en la dirigencia miran la posibilidad de que al jugador pueda marcharse a la liga italiana, por su deseo del propio futbolista, así como de una institución que pensaría en traer a otro jugador para la actual plantilla de Solari.



El Inter de Milán le ofreció 10 millones de euros anuales netos por temporada en un contrato que luego lo llevaría a la Superliga de China. A Modric le sedujo esa oferta y, terminando su vínculo para el 2020, lo más probable es que el Madrid lo deje ir por esa puerta, puesto que no pretenderá que haya una millonaria oferta por un jugador con tal edad y rendimiento.



Primero fue Cristiano Ronaldo, ahora lo haría Modric. El Real Madrid va rejuveneciendo a su plantilla y la historia del triplete de la Champions League quedará en la historia. Así pasa con los equipos, todos llegan a su fin. Lo fue para ‘CR7’, ahora parece serlo para Luka.