La repercusiones por la derrota ante el Villarreal continúan. Y esta vez fue Nacho Fernández quien salió al frente a dar la cara por el mal momento que pasa el Real Madrid en la Liga Santander. El canterano respaldó a Zidane y dejó un recado a aquellos que se fueron de la 'Casa Blanca' esta temporada. ¿Morata, James, Pepe?

"¿A qué jugador quitas? Todos han jugado fenomenal. Estamos a muerte con él porque se lleva los palos. Le caen muchas cosas cuando empatamos o perdemos. Habría que preguntar a los que se fueron si aceptaban el rol de aquí. Estamos con él", dijo el defensor.



Nacho también cree que si bien es una tarea complicada, aún el Madrid no tiene que dar por perdida la Liga y aseguró que pelearán hasta el final.



"Sabemos perfectamente que está muy difícil, pero también antes de hoy. Estamos en el Madrid y nuestra obligación es salir a ganar todo. En Liga no hemos estado bien ni en casa ni fuera. Pero no vamos a tirar la Liga hasta el último minuto. Queda mucha Liga, 60 puntos. Claro que está muy difícil, pero delante tenemos retos muy bonitos", agregó.