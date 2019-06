Un compañero suyo: Real Madrid podría cerrar con otro jugador del Lyon en el mercado

No se encuentra entre las prioridades, pero está en la lista de fichajes del Real Madrid de cara a la siguiente temporada. Con 22 años, de corte defensivo en el mediocampo, Tanguy Ndombele se encontraba en la lista de sugerencias de Zinedine Zidane para la nueva versión del Real Madrid de cara a la siguiente temporada. Y ahora, con la declaración del presidente del Lyon, puede que el centrocampista tenga una opción de jugar en el cuadro madridista.



El Real Madrid estaría conversaciones para hacerse con Tanguy Ndombélé, futbolista que ya ha mostrado su deseo de abandonar el Olympique de Lyon en este mercado de pases verano y que estaría tasado en una cantidad que ronda los 70 millones de euros.



El francés quiere dar un salto en su carrera y unirse a una escuadra con objetivos ambiciosos, que le garantice, además de minutos y un buen sueldo, engrosar su palmarés, algo que tiene muy complicado en la Ligue 1, con el liderazgo del PSG.



En el Bernabéu reforzaría una posición mermada, la centro. Marcos Llorente se fue al Atlético de Madrid la semana pasada, a cambio de 40 ‘kilos’, y por Casemiro se escuchan ofertas, pues su rendimiento esta temporada no ha sido el esperado.



‘Zizou’ quiere a un jugador de garantías, que abarque una gran parte del campo, y que ayude a los centrales, tanto a la hora de defender como de sacar el balón. Y Ndombélé encaja a la perfección con los parámetros de búsqueda. El ex del Amiens, reclutado hace dos años por apenas ocho millones de euros, haría compañía, de esta manera, a Ferland Mendy, otro crack del Lyon que vestirá de blanco el año que viene.

