James y un par más: los cracks del Real Madrid que entrarían en las negociaciones por Neymar... ¡Alucinarás!

Real Madrid quiere a Neymar. A menos de un mes para el final del mercado de fichajes, el brasileño ha pasado a ser la prioridad de Florentino Pérez y Zinedine Zidane. Si bien las negociaciones van por buen camino , tal como informó Leonardo, el director deportivo del PSG, en Valdebebas no descartan meter a varios jugadores merengues en la operación.



De acuerdo a información del prestigioso diario francés 'Le Parisien', James Rodríguez , Gareth Bale y hasta Isco Alarcón podrían entrar en este 'culebrón' del mercado de fichajes. De los tres jugadores mencionados, los dos primeros no están en los planes de Zidane, mientras que el malagueño, que si bien ha gozado de minutos en la pretemporada, no sería imprescindible para la plantilla blanca.

Con este gesto, el Real Madrid quiere demostrarle al PSG que está dispuesto a cerrar el fichaje de Neymar cuanto antes. En París todavía no responden sobre esta oferta de los blancos, sin embargo, la misma apunta que desde los altos mandos del club han decidido pedir 200 millones de euros por el pase del brasileño, una cifra similar a la que pagaron al Barcelona en verano de 2017.



"Molesto por las ganas de irse de Neymar, Catar, propietario del PSG, quiere mucho dinero a cambio", recalca el rotativo, que además destaca que por iniciativa del entorno del brasileño, ya hubo una primera toma de contacto con el Real Madrid antes del verano que no prosperó.



Ausente en la Ligue 1

A la espera de un hipotético acuerdo sobre su salida, la situación deportiva de Neymar está congelada. El brasileño no fue convocado para el partido de este domingo contra el Nîmes, el primero del PSG de la temporada, en una decisión en la que también influyó el no haberse recuperado totalmente de su lesión.

