Zidane y el Real Madrid lo agradecen: Casemiro y la historia de cómo pudo no ser mediocampista

Real Madrid tiene un medio campo de ensueño. Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro son los inamovibles de Zinedine Zidane para manejar el ritmo del juego. Cada uno de ellos es importante en su función. Los dos primeros de cara al arco con pases filtrados y el brasileño como la principal carta de recuperación. A pesar de no vivir su mejor momento, siempre ha sido para destacar.

El nacido en Sao Paulo es uno de los mejores en su puesto. Es titular en al selección de Brasil; sin embargo, existió la posibilidad que nunca sea parte de la parte media. En un momento de su vida fue atacante y contó cómo sucedió el cambio.

En un avance en la entrevista en 'Universo Valdano' de #Vamos, Casemiro reveló que no siempre pensó en jugar en esa posición. "Me presenté como delantero en la prueba con Sao Paulo. Tenía físico, siempre fui el más alto, metía goles de cabeza", explicó.

"Cuando llegué, con 12 o 13 años, había 300 jugadores en las pruebas y elegían 50 jugadores. Me presenté como delantero: 'Juego de 9 y soy delantero'. Y recuerdo muy bien que cuando el entrenador preguntó quien jugaba de portero, levantaron la mano tres"

"Al preguntar por los delanteros, vi que levantaron la mano 40 personas y yo dije... 'yo no soy delantero, hay mucha competencia'. Lo mismo pasó con los mediapuntas y pensé lo mismo. Luego el entrenador dijo: '¿Quién es mediocentro defensivo?'. Levantaron la mano siete u ocho y dije: 'Yo, yo soy mediocentro defensivo'. Entrené de mediocentro defensivo y el entrenador me llamó y me dijo: 'Tu no eres mediocentro defensivo, estás aquí de delantero'. Pero yo le insistí: 'Sí, sí, yo soy mediocentro defensivo', y ahí empezó todo", agregó.

Casemiro marcó el gol del 1-1 entre Brasil vs Nigeria en partido amistoso internacional.

En la edición del programa se transmitirá el próximo martes, también Casemiro revelará secretos de su primer contacto con Zidane cuando llegó al Real Madrid. No lo tenía en cuenta pero esto luego cambió.

"Yo me acuerdo que, cuando vino ' Zizou', los primeros cinco partidos no jugué con él. Y digo: '¿Qué pasa con este? No puede ser, que este hablaba muy bien de mí. Y fui a su despacho y le dije: 'Míster, estamos en enero y yo quiero tener protagonismo. Yo quiero jugar, míster'. Y yo me acuerdo muy bien que dijo con estas palabras: 'Case, tú tranquilo, que cuando empieces a jugar no vas a dejar de jugar nunca más'", explicó.



¿Qué piensa en cada pelea por el balón?

Casemiro es sinónimo de seguridad, de fuerza, de mentalidad positiva, características que como jugador muestra y que él mismo sabe que ofrece en cada partido.

" A mí me da igual que sea el minuto 12 o el 90. Yo siempre voy a por un balón como voy a por un plato de comida. Yo voy siempre como si fuera el último balón ", aseguró para el programa Universo Valdano.



