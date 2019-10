“Dormí más veces con Ronaldo que con mi mujer”: la confesión de Roberto Carlos

Roberto Carlos comienza así: “Dormí más veces con Ronaldo que con mi mujer”. La frase genera algunas risas, pero ¿por qué no tendría nada de cierto? Las concentraciones en el Real Madrid obligaban a que el entonces lateral izquierdo blanco compartiera – todo el tiempo – habitación con su compatriota, aunque ¿todo era dormir para ambos brasileños? Bueno, el histórico jugador del ‘Scratch’ ha confesado que había juego y ¡muchísima diversión!”



“¿Cómo es posible que hiciéramos tantas tonterías? Acaba cada partido y era todo avión privado. Nos encontrábamos en la terminal privada de Barajas. Era Beckham que iba no sé dónde, Figo, Zidane que iba a tal lugar, Ronaldo, yo… y teníamos que entrenar pasado mañana”, confesó Roberto Carlos, dándole – sin querer – un recado al actual técnico del Real Madrid, que estaba involucrado en la lista de los ‘Galácticos’ de Florentino Pérez.



Roberto Carlos confesó que el Real Madrid era una fiesta. (Foto: Getty) Roberto Carlos confesó que el Real Madrid era una fiesta. (Foto: Getty)

Mucha rumba en el Real Madrid

Para agregar el postre al pastel, Roberto Carlos agregó: “Los entrenamientos de lunes a veces los martes eran a las 5 de la tarde. No los ponían a las 11 de la mañana porque casi nadie llegaba a las prácticas”. La polémica – para variar – no ha caído nada bien entre los fanáticos del Real Madrid, dado que ahora - se entiende un poco más – el porqué esa plantilla no tuvo los títulos que se esperaban de ellos.



Por el equipo de los ‘Galácticos’ pasaron entrenadores pena ni gloria. Ahí estaban el español José Antonio Camacho, así como el brasileño Vanderlei Luxemburgo. Ni uno de ellos son recordados – para los que no tienen gran memoria – y los resultados son claros: los excesos que se permitían en el Real Madrid eran muchos. Hasta el caso del vino y de la cerveza.



¿Ejemplos de futbolistas? Todo haría indicar que no. Roberto Carlos confesó mucho de la interna madridista en el equipo blanco. ¿Qué dirán ahora sus ex compañeros?





