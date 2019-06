Continúan las ventas en el Real Madrid: otro descartado ya tiene sitio en el mercado de fichajes

Primero se fue Marcos Llorente, ahora preparan definitivamente las maletas Mateo Kovacic y Theo Hernández , quien será presentado el lunes en Milán, Italia. La reunión entre él y Paolo Maldini dio frutos en Ibiza. Sentados, almorzando y con las olas del mar al lado, el lateral izquierdo fue persuadido por el ex jugador rossonero para formar parte de un proyecto, el cual espera regresar al cuadro italiano a los puestos de Champions League de antaño.



Theo Hernández firmará este lunes un contrato por las próximas seis temporadas con una oferta de 20 millones de euros líquidos para el Real Madrid , que hace caja luego de las contrataciones de Militao, Luka Jovic, Eden Hazard y Ferland Mendy en el mercado de fichajes. Todo se encuentra acordado entre los clubes y futbolistas, por lo que apenas pasado los exámenes médicos, el pase del ex jugador de la Real Sociedad se hará de manera oficial.



Mientras que el Real Madrid hace caja con sus futbolistas, el Milán espera validar un proyecto con buenos fichajes, pese a violar el ‘Fair Play Financiero’, el cual los ha excluido de la siguiente Europa League. El siete veces campeón de Europa clasificó a la segunda competencia en importancia continental a nivel de clubes tras terminar quinto en la Serie A la temporada pasada.



La sanción impuesta al Milan hace que la Roma, que finalizó sexta en la Serie A, entre a la fase de grupos, mientras que su puesto en las rondas de clasificación será ocupado por el Torino, que concluyó séptimo.



Según las regulaciones de la UEFA, cualquier club que gaste más que los ingresos que generan puede enfrentar sanciones, entre ellas una posible prohibición para participar en las competiciones organizadas por el ente rector del fútbol europeo. Bueno, eso no les importa, el plan – por ahora – es llegar a la Champions League con fichajes de calidad para el 2019-2020.



