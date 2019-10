¿Pega la vuelta al Real? Los elogios que revela Odegaard de parte del Madrid

Ha generado elogios en Anoeta. El gran arranque de temporada de Martin Odegaard con la Real Sociedad ha despertado el interés de grandes equipos en Europa, así como del mismo Real Madrid , dueño de su carta pase hasta el 2023. En una entrevista para Eurosport de Noruega, el futbolista ha desvelado que el club blanco lo ha felicitado por su actual rendimiento.



“Tengo contacto con el Real Madrid. A veces me escriben y me cuentan cómo me ven. Ahora me han felicidad y alabado mi buen comienzo de Liga. Me han dicho que se encuentran contentos conmigo”, confesó el futbolista nórdico de 20 años que llegó a la Sociedad en calidad de cedido, y que genera solo buenos comentarios por parte de los especialistas.



Sin embargo, el de Drammen no pierde de vista el equipo que le ha hecho abrirse un hueco entre las estrellas del campeonato: "La Real Sociedad y su equipo técnico es quien me marca el camino. En lo que se refiere a decirme aspectos tácticos del juego se centra más la gente de la Real". Además de reconocer su deseo de cumplir los términos acordados entre el Madrid y el conjunto txuri-urdin: "La idea es respetar el contrato y la cesión. Tengo contrato con la Real Sociedad ahora y estoy contento en el equipo. Así es como quiero que sea hasta el final de la cesión".







Odegaard tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2023. (Foto: Getty Images) Odegaard tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2023. (Foto: Getty Images)

En lo que respecta al partido que enfrentará a ambas selecciones, ha reconocido que "siempre está bien jugar contra buenos jugadores como Sergio Ramos". Recalcando asimismo que "el encuentro será un poco más especial por eso". Hay que recordar, además que el nórdico tendrá enfrente a compañeros de equipo como Diego Llorente y Mikel Oyarzabal.



Por último, ha cerrado su intervención tirando de humildad y mostrando que tiene los pies en suelo: "No creo que España esté muy preocupada por mí. Les conozco y sé que van a intentar hacer su juego. A España no le afecta demasiado contra quien juegan. No creo que estén pensando en mí o en Noruega en ese sentido". No hay duda que Odegaard será uno de los jugadores que más focos acapare en el Ullevaal Stadion de Oslo.

