Si bien es cierto que Real Madrid vive en cuarentena luego que un jugador de su equipo de baloncesto haya dado positivo por coronavirus, esto no quiere decir que los merengues no dejen de pensar en los fichajes para el mediano plazo. Luka Jovic no ha rendido lo esperado y por ello que Erling Haaland será la gran apuesta de Florentino Pérez.

Erling Haaland, figura del Borussia Dortmund, tiene 40 goles en 33 partidos en lo que va de la temporada, incluyendo su pasado con la camiseta del Salzburgo austriaco. Es por ello que Real Madrid buscará su fichaje de cara a la campaña 2020-21. Así lo reporta este miércoles el diario Marca.

El citado medio de la capital española hace hincapié a que Haaland tiene una cláusula de salida del Dortmund de tan solo 75 millones de euros, por lo que esta cifra no es un problema para Florentino, presidente del Real Madrid. Además, el jugador alucina con el interés de parte de los blancos.

¿Se dará lo de Erling Haaland al Real Madrid?

“No creo que se vaya (de su club) en el próximo verano y de momento ellos no lo han llamado para conocer su situación, pero tal como está ha sorprendido a todos. Incluso él mismo se ha asombrado con lo que ha alcanzado y no se puede decir qué es lo que va a pasar en el futuro”, dijo Mino Raiola, su representante, hace algunas semanas.

Asimismo, se remarca que su agente no será un problema para el mandamás merengue, pese a que este quería cobrar una gran comisión cuando Paul Pobga - otro de sus clientes - interesó al Real Madrid de Zinedine Zidane.

Antes que todo el fútbol español se pare, los dirigidos por ‘Zizou’ está en el segundo puesto en la tabla de posiciones con 56 puntos, dos unidades por debajo del líder Barcelona.

