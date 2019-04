Les puso el 'parche': Ezequiel Garay le dio con 'palo' al Real Madrid tras triunfo en Mestalla

Ezequiel Garay , defensa argentino del Valencia, aseguró este miércoles, tras la victoria de su equipo por 2-1 ante el Real Madrid , que su rival, a lo largo del encuentro, no tuvo ninguna ocasión salvo la del gol de Karim Benzema al final del choque.

"El Madrid llegaba, pero no nos creaba ocasiones de gol. Hoy no tuvo ninguna salvo el gol. Este equipo sigue por el buen camino y hay que pelear por la cuarta plaza. Creo que ellos tuvieron más el balón que nosotros y no crearon más ocasiones que nosotros. En defensa estuvimos muy bien. Hay que hacer un partido completo para ganar a un equipo como este y lo hicimos", dijo en Bein Sports.



El central del Valencia destacó que su equipo tuvo "unos minutos muy buenos" y declaró que durante un tramo del encuentro el Real Madrid estuvo cerca de su "arco" sufriendo una "ocasión tras otra".



Por último, habló sobre su gol: "Era una jugada ensayada y salió bien para conseguir el resultado. Contento por el trabajo del equipo y por el triunfo", concluyó.

