30 millones: el precio para que Eriksen llegue al Real Madrid en enero

Ya sea con Zidane con otro técnico (suena Mourinho desde hace semanas), el Real Madrid necesita de jugadores de calidad – y con intención – para sacar adelante la irregular temporada en LaLiga como en la Champions League. El segundo mandato de ‘Zizou’ no ha podido recuperar la mejor versión de Kroos, Modric, Isco y Casemiro, y Florentino Pérez tan solo tiene que esperar a que se reabra el mercado de pases de invierno para contratar intensidad en la medular y así mantener un estilo de juego que logre triunfos en todas las competencias.



Si bien Zidane (si llega a final de temporada) desea contar con Paul Pogba, el presidente madridista tan solo podría cubrir la necesidad con Christian Eriksen , quien termina contrato a finales de temporada con el Tottenham y juega poco con Mauricio Pochettino.



El danés puede resolver todos los problemas del mediocampo si juega como lo hizo en la temporada. ¿Su precio? El Real Madrid ofertó 70 millones de euros por el pase del danés, a lo que Daniel Levy dijo que “no” intentando seducirlo con una renovación de contrato.



Ahora el precio de Eriksen estaría rondando los 30 millones de euros, dado que puede irse gratis a partir del mes de junio. ¿Seguirá negativo el mandamás de los ‘Spurs’? Lo más seguro es que uno: al menos sacar un dinero a no recibir absolutamente nada por él.



Eriksen han solo lleva 515 minutos en ocho encuentros disputados en la Premier y Pochettino trajo a Giovani Lo Celso y Ndombele justo para cubrir una posible baja del nórdico.



Sea en el Real Madrid o en otro equipo, lo cierto es que Eriksen no continuará con su carrera en Londres. Ya tiene fecha de salida, sea en enero o en el próximo mercado de pases.



