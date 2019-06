El corazón gigante de Florentino Pérez: "se hará cargo del hijo de la 'Perla' Reyes hasta los 18 años", El Chiringuito

Este lunes, se conoció que el hijo de José Antonio Reyes iba a integrarse a las divisiones menores del Real Madrid. Antonio hijo integrará las filas del equipo Infantil, luego de haber destacado en un torneo nacional de fútbol base disputado en la Ciudad Real. Horas después, Cristóbal Soria, en El Chiringuito, anunció que Florentino Pérez se haría cargo de la 'Perlita'.

" Florentino Pérez me dijo que se hará cargo del hijo de Reyes hasta los 18 años", confesó el tertuliano del programa español durante la emisión de este lunes. Sucede que el presidente del club merengue se hizo presente durante el velatorio del exjugador, donde pudo conversar con las personas allegadas a la familia del exfutbolista del Real, Sevilla y Atlético de Madrid.

"Florentino Pérez me dijo que se hará cargo del hijo de Reyes hasta los 18 años". La confesión de @cristobalsoria en #ChiringuitoReyespic.twitter.com/jqRGbWMJ0Z — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 3 de junio de 2019

La llegada del hijo de la 'Perla' se hará realidad en las próxima semanas. La transferencia procedente del Leganés estaba hecha antes de la muerte del padre, quien se accidentó en coche camino a Sevilla. El hijo, quien no pudo disputar la final, viajó hacia la ciudad andaluza para darle el último adiós a su padre en el Ramón Sánchez Pizjúan, así como en el entierro. Después de unas semanas, José Antonio Hijo debería mudarse a Madrid.



El joven ha sido noticia también en los últimos días por el emotivo mensaje que le dedicó a su padre en Instagram : " Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti papá. No pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos pero solo tú y yo sabemos cuánto nos queríamos. Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar. ¡Te quiero papá! Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo", escribió José Antonio hijo.



José Antonio Reyes padre, actualmente en el Extremadura pero con una trayectoria en el Sevilla, Real Madrid, Atlético de Madrid, entre otros, falleció el pasado sábado en un accidente de tráfico registrado a las 11.40 horas en la autovía A.376, de Sevilla a Utrera, al salirse de la calzada e incendiarse el vehículo en el que viajaba.

