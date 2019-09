Florentino quiere venderlo, pero Zidane confía en él: lío entre presidente y DT por un crack de Real Madrid

► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]



A la crisis de resultados del Real Madrid en las primeras semanas de la temporada hay que sumarle el desacuerdo que tendría enfrentados a Florentino Pérez y Zinedine Zidane. De acuerdo al diario español 'Don Balón', Isco Alarcón es la 'manzana de la discordia'. Mientras que el presidente quiere venderlo en enero de 2020, el entrenador sigue confiando en el malagueño a pesar de que su rendimiento no ha sido el mejor de todos.

La intrascendencia de Isco en el arranque de LaLiga Santander habría colmado la paciencia del mandamás del Real Madrid. El volante tuvo chances de jugar desde la pretemporada, pero no ha destacado sobre el resto de sus compañeros. Y Florentino no quiere que pase más tiempo para venderlo. Aunque no está en su mejor nivel hace mucho tiempo, el 'presi' espera sacar, por lo menos, 50 millones de euros con su salida.



Isco Alarcón llegó al Real Madrid en la temporada 2013/14. (Getty) Isco Alarcón llegó al Real Madrid en la temporada 2013/14. (Getty)

El problema es que los planes de Pérez van en contra de lo que Zidane quiere en su plantilla para esta temporada. Según la citada fuente, el DT francés sigue creyendo en que el malagueño será un gran aporte una vez se recupere de su lesión. Simplemente, no se imagina verlo salir del Real Madrid en el mercado de fichajes de 2020.



"Zidane espera un milagro para que el futbolista recupere esa chispa que genera una genialidad única a la de cualquier elemento de la plantilla actual, donde escasea la creatividad en el frente de ataque", publica el mencionado medio español.

Lo que viene para el Real Madrid

En otras informaciones, Real Madrid se alista para retomar la competición doméstica este domingo ante el Sevilla. El equipo de Zidane viene de un duro golpe tras caer por 3-0 ante el PSG en la Champions y está obligado a levantarse ante el líder de LaLiga Santander en el Sánchez Pizjuán.

