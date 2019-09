No solo sería Rodrygo: Vinicius se podría sumar a Brasil para el Preolímpico

► Totalmente desatado: revelan duros insultos de Paolo Guerrero a árbitros en partido ante Flamengo



No será titular, ni mucho menos, pero en su debut con el Real Madrid dejó claro que es una alternativa a tomar en cuenta para el resto de la temporada. Rodrygo debutó este miércoles ante Osasuna en el Santiago Bernabéu con un golazo en el primer balón que tocó, emulando lo que hizo en su momento su compatriota Ronaldo 17 años atrás. Sin embargo, la alegría le duraría hasta mediados de enero y no por decisión técnica.

Tampoco una lesión. Sucede que el Preolímpico a Tokio 2020 se llevará a cabo durante las últimas semanas de enero y la primeras de febrero, un evento de mucha importancia para la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que tendrían en el extremo brasileño de 18 años a uno de sus baluartes para hacerse con una de las dos plazas que hay para Sudamérica.

Por esas fechas, el club merengue hará su estreno en la Copa del Rey, un escenario propicio para que el técnico francés brinde minutos a aquellos que habitualmente estará en el banquillo de suplentes, como es el caso de Rodrygo.

Vinicius en la mira

Pero no es el único, ya que otro de los jugadores del Real Madrid que también está en la órbita de la CBF es Vinicius Junior, quien con 19 años está apto para ser convocado a disputar dicho torneo y también sería una gran baja para los planes de Zinedine Zidane. 'Vini' es una de las principales piezas de recambio del francés y cada encuentro demuestra que sigue volviendo a su nivel.

Desde España, en el programa El Chiringuito, mencionaron que el Real Madrid buscaría por todas las formas que Vinicius no sea convocado por Brasil para ese torneo; sin embargo, por normas de la FIFA, un club no puede negarse al llamado de una selección. Esperarán que realmente no esté en los planes de la CBF y solo desprenderse de Rodrygo.

