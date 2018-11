Isco no pasa por su mejor momento en Real Madrid. No ha sido titular desde la llegada de Solari y el último martes, su entrenador lo dejó fuera del partido de la Champions League ante Roma. En el vestuario, sus compañeros empiezan a opinar sobre el tema.



Marcelo, uno de los referentes de este Real Madrid, invitó a Isco a identificar los errores que lo han condenado al banquillo y trabajar en ellos. El brasileño asume el mal momento del malagueño como uno que atraviesa cualquier futbolista.



"No soy quién para dar consejos. Somos mayores, padres de familia, sabemos lo que tenemos que hacer. Todos los jugadores quieren jugar, pero toca trabajar. Eso lo han pasado todos los jugadores. Hay que trabajar. No digo que no trabaje pero el fútbol es así. Ver lo que estás fallando y mejorar".

El partido ante la Roma

El Real Madrid, con el billete a octavos en el bolsillo tras la derrota del CSKA de Moscú horas antes, se aseguró este martes ser líder de la llave G de la Liga de Campeones al derrotar 2-0 a la Roma en el Olímpico de la capital italiana.



El vigente triple campeón de Europa suma 12 unidades en las cinco fechas disputadas, y con una fecha por delante aventaja en tres puntos a la Roma, pero con la diferencia de goles particular a su favor después de su goleada al conjunto 'Giallorosso' 3-0 en Madrid.