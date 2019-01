De mal en peor: Benzema le dio pésima noticia a Santiago Solari e hinchas del Real Madrid

Con la marcha de Cristiano Ronaldo a Juventus, Karim Benzema es la principal arma en ataque del Real Madrid para esta temporada. Sin embargo, el atacante francés no está en su mejor nivel y, para colmo, se lesionó en el pasado partido que los merengues vencieron 2-1 al Betis. "Presenta una fractura en la falange del quinto dedo de la mano derecha", afirman desde el club.

Ahora, las malas noticias para Karim Benzema y Real Madrid no se detienen. Se creía en un tratamiento conservador para que el delantero esté el fin de semana contra Sevilla, pero no será así. Según la cadena Onda Cero, pasará por el quirófano y aún no se conoce su tiempo de baja.

El citado medio indica que en el Madrid había la esperanza que Benzema no sea intervenido y use una férula, pero el golpe resultó peor del que se creía en un primer momento. Incluso, el técnico merengue lo veía para el duelo contra los sevillistas.

"Con diversas características, hay varios futbolistas que pueden jugar. La verdad que espero tenerlo el fin de semana", había dicho Santiago Solari en rueda de prensa.

Ahora, Santiago Solari se las tendrá que ingeniar ante la ausencia de Karim Benzema. Gareth Bale, Marco Asensio y Mariano Díaz también están tocados, por lo que tendrá que echar mano de jugadores como Lucas Vázquez y Vinicius. Este miércoles se miden con Leganés por la vuelta de octavos de Copa del Rey (en la ida golearon 3-0).