Con su llegada al banquillo del Real Madrid , como es natural, Julen Lopetegui ha instaurado una nueva forma de trabajo. Sin embargo, aunque se tratan de métodos en pro del equipo, estos no han gustado nada en uno de los pesos pesados del vestuario madridista. Nos referimos al brasileño Marcelo Vieira.



De acuerdo al portal español 'Bernabéu Digital', entre el lateral izquierdo del Real Madrid y su entrenador, las cosas no han empezado de la mejor forma. Y qué otro ejemplo que el día en que Lopetegui decidió sacar a Marcelo del partido ante Girona en Montolivi. "No lo entiendo", dijo el sudamericano sobre dicha sustitución.



"[...] Pero con Lopetegui la situación no es tan ideal. Algunos jugadores no acaban de ser partidarios de su método, de sus ejercicios, tal y como han comentado en sus corralillos de confianza. Curiosamente uno de esos jugadores ha sido Marcelo, un jugador de alegría y alma libre que parece no haber comenzado con buen pie la temporada, a tenor de su sustitución en Montilivi ante el Girona y su posterior rifirrafe con el técnico en zona mixta. Lopetegui le dio un toque de atención", publica la citada fuente.

Cambios en el cuerpo técnico

Con su nueva forma de trabajo, Julen Lopetegui incluyó más gente para su comando técnico en Real Madrid. Dejó a un lado a Antonio Pintus para poner en su puesto de preparador físico a Óscar Caro, uno de sus hombres de confianza que lo ha cambiado todo en el equipo trece veces campeón de Europa.

"[...] Cuadriculado y amante del aspecto táctico, sus ejercicios, dicen los jugadores, son más intrincados y pesados. Y aunque dialogante, bastante lejano a lo que era Zidane: nada propenso a extensas charlas tácticas y más partidario de sesiones casi convertidas en partidos dominadas por el balón. Más partidario del libre albedrío", agrega 'Bernabéu Digital'.