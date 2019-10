No solo la pasa mal en el Real Madrid: entrenador de Serbia decidió castigar a Luka Jovic

Real Madrid anunció a Luka Jovic en junio como su primera gran flamante incorporación para esta temporada. El futbolista serbio llegó procedente del Eintrach Frankfurt luego de brillar en la Bundesliga al anotar 27 goles y 7 asistencias en los 48 partidos que disputó. Hoy, cinco meses después, no la pasa nada bien.

Ante Mallorca, llegará con 63 días desde su debut sin estrenarse en la portería rival, una estadística que ha superado a todos los delanteros que pasaron por la 'Casa Blanca' en estos 19 años. Una verdadera pesadilla; sin embargo, el mal momento no solo pasa en el Santiago Beranbéu.

Jovic no ha sido convocado en el último llamado de Serbia para enfrentar en partidos amistosos a Paraguay y Lituania. Al inicio pareció muy extraño; sin embargo, luego todo encajó y el por qué quedó claro.

Se pensó que la no convocatoria se debía al mal momento que vive en el Real Madrid, pero según explica Diario As, Tumbakovic, técnico de Serbia, no lo llama a modo de castigo en el anterior parón internacional.

Jovic se perdió un duelo ante Luxemburgo alegando una lesión, regresando así con un Real Madrid con el que jugo unos días después ante el Levante.



EL atacante tendrá que esperar un nuevo llamado, por mientras, buscará demostrar en el Real Madrid que si puede ser capaz de responder con goles.

¿Jovic, el delantero de peor arranque?

El 'Fenómeno' Ronaldo tan solo necesitó de 62 segundos para estrenarse con el club merengue en el primer balón que tocó (tras un brutal pase de Roberto Carlos). Siete años después, sucedió lo mismo con Cristiano Ronaldo, el máximo goleador en la historia merengue. En su debut, también registró su primer tanto liguero con el club blanco.

No ha habido delantero desde el 2000 que haya demorado tanto en anotar su primera diana con la camiseta merengue. Si bien Jovic pudo romper su 'maleficio' ante Osasuna -donde marcó un gol, pero se lo anularon por posición adelantada-, llegará al duelo del próximo 19 de octubre con un récord que nadie quisiera romper.



