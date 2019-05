Luego de Luka Jovic: el otro crack que puede cerrar el Real Madrid de Zidane

Primero fue Militao, ahora ha sido Luka Jovic y el último en venir sería Ferland Mendy, el lateral izquierdo del Lyon a quien Zinedine Zidane le ha pedido a Florentino Pérez que lo traiga de inmediato al Santiago Bernabéu. Con el brazo a torcer de parte del mandamás madridista, ‘Zizou’ espera que el fichaje se cierre en las próximas semanas y así que Marcelo tenga competencia en el puesto y puede volver a rendir en ese nivel que tuvo en pasadas temporadas. El brasileño no es el mismo y probablemente el roce es lo que necesita el jugador.



El club está decidido a satisfacer la petición de Zidane y ya ha comenzado las conversaciones tanto con el Lyon como con el futbolista. La operación va por buen camino, aunque no será un fichaje barato: podría rondar los 50 millones de euros.



De concretarse el fichaje, el Real Madrid se haría con un futbolista al que siguen muchos grandes de Europa. El pasado invierno en Europa, el Atlético preguntó por él para ficharle como recambio de Filipe. No obstante, las altas exigencias económicas del Lyon hicieron que los colchoneros se retiraran de la puja.



Unas exigencias que sí está dispuesto a satisfacer el Real Madrid, puesto que considera que es una demarcación que urge reforzar después del fichaje fallido de Theo (el lateral, cedido en la Real Sociedad, no tiene opciones de quedarse en la plantilla blanca el curso que viene).



Mendy ha sido una de las piezas más importantes esta temporada del Lyon, que tiene muy encarrilada la tercera plaza de la Ligue 1. Lleva jugados 42 partidos en lo que va de curso, con un total de 3.431 minutos en los que ha hecho tres goles y dado tres asistencias. Es un jugador para el futuro.



