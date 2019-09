El madridismo no entiende cómo Marcelo fue elegido en ‘The Best’

► Todo ocurrió en los 'The Best': Neymar pacta su 'fuga' del PSG y su vuelta a Barcelona toma fuerza en 2020



Fue nombrado en el once ideal de los ‘Premios The Best’ y en grandes partes del mundo se preguntaban cómo el lateral izquierdo del Real Madrid pudo haber sido mejor que Jordi Alba, Andrew Robertson y otros jugadores en la élite del fútbol de Europa. En el Madrid, en la temporada pasada, Marcelo volvió a ser indiscutible con la llegada de Zinedine Zidane. Sin el técnico galo, el futbolista comía banco de suplentes con Lopetegui y Solari.



El entrenador español y argentino optaban por Reguilón, quien ahora se encuentra con Lopetegui en el Sevilla. El físico de Marcelo y su rendimiento en el campo de juego hicieron que se vaya al banco de suplentes. Asimismo, Tité optó por no convocarlo a la Copa América de Brasil tras ver su nivel con el Real Madrid. Entonces, ¿por qué quedó en el once ideal ?



Si bien Jordi Alba tuvo problemas con el Liverpool en las semifinales de la Champions League, Andrew Robertson fue campeón y levantó la ‘Orejona’ con sus compañeros en el Wanda Metropolitano. En las redes sociales, los fanáticos del Madrid no entendían como la peor temporada de Marcelo lo hacía quedar entre los mejores del mundo en Europa.



‘El Día de la Marmota’ lo titularon al ver como Marcelo cambia de look cada año, pero su nivel sigue en declive. Ha dejado de ser el mejor del mundo en posición, Ferland Mendy asoma en su puesto, pero aun así en las competencias oficiales queda ahí en el 11 ideal. Increíble.



Real Madrid sin laterales

Real Madrid enfrenta el miércoles en el Santiago Bernabéu al Osasuna por una nueva jornada de LaLiga de España. Zidane se ha quedado sin jugadores en su puesto y se ha mostrado molesto ante las continuas lesiones que tiene en la primera parte de la temporada.

