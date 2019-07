Quiere minutos: las opciones que tiene Mariano Díaz para salir del Real Madrid este 2019

Mariano Díaz se fue del Real Madrid a mediados de 2017 en la búsqueda de ganar minutos y anotar goles. Olympique Lyon fue su destino y vaya que destacó con la camiseta del elenco francés, con el cual marcó 19 tantos. Es por ello que ante la marcha de Cristiano Ronaldo de la 'Casa Blanca' hace un año, Julen Lopetegui lo llamó y lo llevó otra vez al Santiago Bernabéu.

Sin embargo, el ex técnico del Real Madrid no le dio muchas chances de mostrarse (al igual que Solari y Zidane) y ahora con el fichaje de Luka Jovic parece que Mariano Díaz no tiene hueco en el equipo de 'Zizou'. Aunque, pretendientes no le faltan. Uno de los cuadros de LaLiga interesado en sus servicios es Valencia, pese al confirmado arribo de Maxi Gómez. Así lo reporta este lunes El Español.

No es la primera vez que el elenco che se interesa por Mariano ya que también lo tanteó al inicio de la temporada pasada. El Madrid le ganó la partida y lo contrató.

En la Serie A también tienen en mente al atacante español de ascendencia dominicana. El portal Fichajes indica que tanto la Roma e Inter de Milán harán ofertas en las próximas semanas. Arsenal es el único club inglés que lo tienta.

De otro lado, el plantel del Real Madrid sigue con sus entrenamientos de pretemporada en la ciudad canadiense de Montreal. Aún se espera la llegada de los que jugaron la Copa América 2019, como Casemiro y Éder Militao.

