Nuevos problemas para Zidane: atacante del Real Madrid queda descartado para enfrentar al Athletic Club

Zinedine Zidane quiere terminar de gran manera la temporada para intentar olvidar un poco de lo mal que lo pasaron; sin embargo, las lesiones empiezan a atacarlo, por lo que no tendrá los refuerzosque espera en el banco de suplentes. Esta vez fue Mariano Díaz.



El delantero madridista, que no ha estado presente en la última convocatoria de Zinedine Zidane , sufre una "tendinosis en el aductor derecho", que prácticamente le impedirá estar este próximo domingo ante el Athletic Club Bilbao , en liga.



"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Mariano por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una tendinosis en el aductor derecho. Pendiente de evolución", se recoge en el escueto comunicado facilitado por el Real Madrid.



Mariano , nacido en Premiá del Mar y de ascendencia dominicana, llegó este verano al Real Madrid, que ejerció la opción de recompra que tenía tras su venta al Lyon. Pero, por decisión técnica o por lesiones, apenas ha sido alineado, bien por Julen Lopetegui, Santiago Solari o Zidane, los tres técnicos madridistas en la temporada.



El delantero no estuvo presente este miércoles y, de momento, su club no ha informado del tiempo en que deberá estar de baja. Lo normal, en este tipo de percances, es que se pierda el partido del domingo ante el Athletic Club y, muy probablemente, también el jueves siguiente ante el Getafe, en jornada liguera entre semana.

