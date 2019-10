"Sueño con jugar en el Real Madrid, pero...": la confesión de Martín Odegaar, la revelación de LaLiga Santander

► "Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo": Fernando Santos también habla del 'The Best' de Messi



► Tras declararse 'solo jugador de Liverpool': Mohamed Salah quedó fuera de Egipto para amistoso



Si hay un jugador que este arranque de Liga Santander ha hecho que los focos se posen sobre él, es Martín Odegaard. El jugador noruego de 20 años la rompe con la Real Sociedad , donde en siete encuentros ha anotado dos goles y es uno de los responsables de que el cuadro vasco esté a solo dos puntos del líder Real Madrid , justamente, el cuadro dueño de su pase.

Odegaard es consciente de que su principal objetivo, más allá de lograr un título o alcanzar un torneo internacional con el club Realista, es llenarle los ojos a Zidane y Florentino Pérez para ganarse un lugar en el equipo merengue de cara y ser el referente de la revolución joven en el futuro -que se espera no sea tan lejano-.

Pero el noruego la tiene clara. Por eso, en una entrevista con ESPN, habló sobre sus planes a corto y largo plazo. " En cierto modo siento que mi casa está aquí. Ha sido bonito volver porque mi objetivo es jugar en el Madrid. La Real es el lugar correcto si quieres jugar en el Real Madrid. Mi sueño y lo que espero es jugar en el Madrid, así que dentro de 10 años espero estar en el Madrid. El Madrid siempre fichará, eso es importante para el club y normal. La competencia siempre es buena. Quieren ser el mejor club del mundo ", sentenció.

Su valor sube como la espuma

Otro de los temas que tocó Martín en la entrevista con la cadena internacional fue su valor, que hoy en día se habla de hasta 80 millones de euros, cuando el Madrid solo pagí por él 4 'kilos' en el 2015. " Estoy orgulloso de que no pagasen mucho. Para mí, es un poco locura las cifras de las que se habla hoy en día. No siento que valgo tanto dinero. Y cada día se paga más y más. No me gusta, para ser honesto ".

Zidane

Le preguntaron al noruego si habla con Zidane y él respondió que "n o, pero hablo con el club y sé lo que piensa y sus ideas. Antes de la cesión, hablé con el club y me dijeron su opinión ".

► Lo siento, Ansu, tendrás que esperar: el juvenil del Barcelona aun no puede jugar por España



► Se apretaron pero no concretaron: Manchester United y AZ Alkmaar igualaron sin goles por la Europa League



► 'On Fire' en Europa: 'Chicharito' Hernández marcó el 1-0 del Sevilla ante APOEL en el Sánchez Pizjuán [VIDEO]



► "Gallardo tiene un equipazo, pero no fue penal": Maradona se manda contra el VAR