Real Madrid - Noticias ÚLTIMO MINUTO EN VIVO: Zinedine Zidane vuelve al Bernabéu con 'ciertas condiciones'

Leer noticias del Real Madrid aquí | La escuadra más grande de España y máxima ganadora de la Champions League, máximo trofeo de clubes europeos, está afrontando un muy duro momento y las noticias están saliendo 'calientes' por lo que Depor te trae toda la información de último minuto EN VIVO para que estés atento a todos los pormenores de 'la casa blanca', Florentino Pérez, Vinicius Jr. y demás.

▷ ¿Gareth Bale con 'un pie' afuera del Real Madrid?

Bale había confesado que analizaría su futuro tras la final de Kiev, la última que ganó el Real Madrid en Champions League, argumentando que su relación con Zidane era nula: ni buena, ni mala, simplemente no hablaban casi nada. Ahora regresa ‘Zizou’ a la ‘Casa Blanca’.

▷ ¿Se trae algo entre manos? Los sorpresivos elogios de Guardiola al Madrid... "el mejor equipo"

Hace solo menos de un mes Guardiola generó polémica al no incluir al Real Madrid entre los mejores equipos de Europa de la última década. "Juventus, Bayern y Barcelona. Estos son los tres mejores equipos de Europa", dijo el 'Pep', quien por entonces aseguró que no incluía a los 'blancos' en su lista porque en Liga no había sido sobresalientes a diferencia de esos otros cuadros.

"Por supuesto que en esta década, en la Champions, han sido el mejor equipo. Han ganado cuatro de las últimas cinco", añadió el entrenador español.

▷ Roberto Carlos: "Cualquier jugador del mundo quiere jugar aquí. Vamos poco a poco"

Roberto Carlos fue preguntado sobre si Neymar querría vestir la camiseta del Real Madrid del que fuera lateral, que acudió a la 'VI Cena Pirata' que organiza Esteban Granero, indicó: "Cualquier jugador del mundo quiere jugar aquí. Vamos poco a poco".

Neymar juega en el PSG desde la temporada 2017-18. (Getty) Neymar juega en el PSG desde la temporada 2017-18. (Getty) Getty Images

▷ Zidane vuelve al Real Madrid tras destituirse a Santiago Solari

El Real Madrid hizo oficial este lunes, con un comunicado, el regreso como técnico de Zinedine Zidane , que firma por lo que queda de temporada y las tres próximas, hasta el 30 de junio de 2022, y la salida de Santiago Solari, al que le han ofrecido seguir formando parte del club.



"La Junta Directiva del Real Madrid, reunida hoy lunes 11 de marzo de 2019, ha decidido resolver el contrato que vinculaba a Santiago Solari con el club como entrenador del primer equipo y, al mismo tiempo, el Real Madrid le ha ofrecido seguir perteneciendo al club", informa el comunicado.

Zinedine Zidane pega la vuelta al Real Madrid. (Foto: Getty Images) Zinedine Zidane pega la vuelta al Real Madrid. (Foto: Getty Images) Getty Images

▷ Zinedine Zidane es confirmado como nuevo DT del Real Madrid



Ya es oficial. Zinedine Zidane regresa al Real Madrid para dirigir al club en su segundo mandato como técnico de la 'Casa Blanca’. El técnico francés regresa tras la ola de malos resultados del cuadro madridista, en donde Santiago Solari no pudo reeditar la racha de triunfos que tuvo el galo. Florentino Pérez y toda la directiva llegó al Santiago Bernabéu para hacerlo oficial.