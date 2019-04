¿Se la mandó a Florentino?: el pedido de Modric tras cumplir 300 partidos con la camiseta del Real Madrid

El centrocampista croata Luka Modric cumplió ante el Athletic Club 300 partidos con la camiseta del Real Madrid , recibió una conmemorativa en el vestuario del manos del presidente Florentino Pérez y mostró su deseo de tener "100 más" de blanco.

"Esta camiseta va al museo con las más especiales, junto a las del Mundial, de las Champions ganadas y con las que gané trofeos. Ojalá tenga 100 más por lo menos", dijo a los medios del club.



"Para mi significa mucho cada partido con el Real Madrid, es una enorme felicidad y me siento orgulloso y contento de poder llegar a este numero. Ojalá sean muchos más en el futuro", añadió.



Modric echó la vista atrás para reconocer que desde su debut ha "mejorado en todos los aspectos" del juego y "como persona", porque explicó que "lo que te da el Real Madrid no te lo da ningún otro equipo y te ayuda a crecer como persona y futbolista".



"Sigo manteniendo la misma felicidad y orgullo de jugar en el Real Madrid. Ni en sueños imaginé cuando llegué lo que he conseguido con el equipo y en plan individual. Ha sobrepasado todos mis deseos", remarcó.

Con información de EFE

