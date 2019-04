¡Festeja el Real Madrid! El movimiento del Barcelona que acerca a Paul Pogba a los blancos

Paul Pogba es uno de los favoritos de Zinedine Zidane para reforzar el Real Madrid en verano. El francés tiene la capacidad de mover los hilos del medio campo con facilidad gracias a su técnica y esto es del gusto del DT francés; sin embargo, las trabas del Manchester United hacían cada vez más difícil el traspaso. Tras la fecha de Champions League, esto cambiaría.

La eliminación de los 'Red Devils' a manos del Barcelona, ha colocado a Pogba en una situación incierta, luego que no se tenga claro si se podrá repetir la participación del club inglés en el torneo europeo para la próxima temporada, algo que haría que las estrellas del vestuario rojo vean como su sueldo se recorta automáticamente un 25%.

Según datos de Sportrac, Pogba es el tercer mejor pagado de la Premier League. El francés cobra 15 millones de libras (17,3 millones de euros) por temporada. El recorte de 25% dejaría sus ganancias anuales en 11,25 millones de libras.

Con la rebaja de sueldo, le costaría menos al Real Madrid, realizar una oferta por Paul. Ahora el principal problema sería la complicada relación que tiene su agente, Mino Riola, con el equipo blanco.

En Old Trafford no piensan en quedarse con las manos cruzadas. Pretenden prolongar el contrato de Pogba tres temporadas más (hasta junio de 2024) con un importante aumento de sueldo. Dejarlo ir no sería una opción tan clara.

Manchester United continúan en la pelea por un puesto en Champions League. Los dos primeros lugares ya están copados por Liverpool y Manchester City, a la espera de quién será el campeón. Los otros tres restantes lo pelean con Tottenham, Arsenal y Chelsea. Solo faltan cuatro jornadas. El United está sexto, a tres puntos de los Spurs, que son los terceros.

No la tienen nada fácil. Le queda un duelo contra el Chelsea (domingo 28), antes del cual afrontará el miércoles 24 el derbi contra el City, en el que los de Pep Guardiola se juegan el título.

