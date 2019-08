¡Listo para el debut! Peso pesado del Real Madrid sorprendió a todos con su reaparición en el entrenamiento

El defensor español y capitán del Real Madrid , Sergio Ramos , que no jugó el domingo pasado el amistoso contra el Roma, se incorporó este martes al entrenamiento del cuadro 'Merengue', que prepara su debut liguero contra el Celta, el sábado en Balaídos. La plantilla madridista regresó al trabajo en la Ciudad Real Madrid en una sesión matinal a puerta cerrada.



Ramos, informó el club, completó toda la sesión con el grupo, mientras que Rodrygo trabajó en el interior de las instalaciones. Los lesionados Asensio, Mendy y Brahim continúan con sus procesos de recuperación. El francés compaginó trabajo sobre el césped con balón y en el interior de las instalaciones, mientras que el último completó una parte con el grupo.



Además, cabe señalar que el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, contó con los jugadores del Castilla, Altube y el japonés Take Kubo, en una sesión que comenzó con un breve calentamiento sobre el césped. Como se recordará, ambos juveniles no podrán formar parte de la plantilla del prime equipo 'Merengue'.



Posteriormente, los 'blancos' llevaron a cabo diversos ejercicios en los que compaginaron trabajo físico con balón, continuaron completando varios ejercicios de circulación de balón y presión y finalizaron con diversos partidos en un campo de reducidas dimensiones, explicó el club en su página web.

