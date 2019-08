Fue una semana crucial para Zidane: así se gestó la inclusión de Bale y James en Balaídos

El viernes por la tarde, toda la prensa europea quedó sorprendida con la convocatoria del Real Madrid. El técnico francés, Zinedine Zidane, incluyó entre los 22 jugadores que viajaban a Balaídos para enfrentar a Celta de Vigo por el debut liguero de la temporada 2019-20 a Gareth Bale y James Rodríguez. Ambos jugadores muy resistidos volvían a la órbita del 'galo' y generó expectativa. Aún más, cuando 'Zizou' puso al galés de titular.

La decisión no fue fácil y demoró cerca de una semana. El técnico francés se dio cuenta que debía volver a ser aquel de postura ecuánime, lejos de lo que mostró en la pretemporada, donde no dejó de insistir en la salida de Bale y el no retorno de James para su plantilla con miras a esta temporada.

El cambio comenzó con la inclusión de ambos en los entrenamientos, donde juntó a toda la plantilla. Incluso Mariano, otro de los jugadores que 'Zizou' decidió desligarlo de la plantilla principal, estuvo junto al resto de sus compañeros. Ya el francés daba muestras de que solo así, reunificando al grupo y siendo 'amigable', podrían rendirle como años atrás.

La cúpula contenta

La decisión de Zidane gustó en las altas esferas del Real Madrid. Para nadie era un secreto que no los quería, pero no entendían por qué su insistencia ante la imposibilidad de dejarlos salir. Si continuaban, era mejor contar con ellos. Así, mientras tanto, Zinedine reforzaba la idea defensiva del equipo para mejorar los aspectos que fue el punto débil durante la pretemporada.

A todo el cambio de Zidane, se le sumó una reunión entre los propios jugadores para decidir mejorar la situación. Así, tras charlas y mea culpas, llegaron a Balaídos. Lo demás, es historia conocida.

► Sonríe más que en Barcelona: Coutinho llegó a Alemania y firmó contrato con el Bayern [OFICIAL]



► Se cae lo de Neymar al Barcelona: crack culé 'estalla' y no quiere ser moneda de cambio al PSG



► Real Madrid, a negociar: directiva del Milan viaja a España para cerrar pase de jugador blanco



► Barcelona quiere fichar a Neymar: la reunión secreta entre directivos para definir oferta final por el brasileño