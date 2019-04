Que el último apague la luz: las agrias declaraciones de Zidane tras derrota del Real Madrid ante Rayo Vallecano

Zinedine Zidane , entrenador del Real Madrid , fue incapaz de ocultar su molestia tras la derrota en campo del Rayo Vallecano (1-0), por LaLiga Santander, y aseguró que "hay que pedir perdón" a los hinchas merengues.



Más allá del resultado, a Zidane le enfureció la actitud del equipo. "No hemos encontrado el gol pero no es solo eso, hoy no hicimos nada desde el minuto uno al final. Nada a todos los niveles, no solo en el del gol".

"A veces no marcas pero sin tener ocasiones ni jugar a nada es imposible. Estoy muy enfadado porque nuestra imagen ha sido mala y soy el responsable, no solo los jugadores. Hay que pedir perdón por lo que hicimos todos hoy", añadió.



Zinedine Zidane confesó que no se arrepiente de haber tomado al equipo antes de que acabase la temporada y dejó entrever que tras marcharse al final del pasado curso quería ser partícipe. "Todo lo contrario, yo tenía que vivir esto, momentos críticos y complicados. Nosotros no podemos jugar así".



"No nos hemos entregado en nada, ni en los duelos ni en correr. Hay partidos que tienes dificultades ante un rival que corre más que tú, ellos pueden hacer su partido pero no puedes no hacer el tuyo. No hay explicación. Tenemos tres partidos para que acabe esta temporada para todos. Hoy no hay nada bueno, cero", dijo.



Preguntado por Gareth Bale, el técnico francés no justificó su imagen y no respondió si tiene la cabeza en el Real Madrid. "No lo sé, le tenéis que preguntar a él", respondió con seriedad.



"Me gustaría que acabara ya la temporada pero tenemos que jugar tres partidos y haciendo otra cosa, no podemos dar todos esta imagen. Yo el primero, lo que pensé no ha salido nada. Tenemos que respetar al fútbol, al club y acabar jugando mejor porque lo de hoy no puede ser. Hoy no puedo defender a mis jugadores. Es la realidad. No se puede jugar así y no son solo ellos, yo soy el responsable y el que prepara un partido en el que se hace todo lo contrario".



Con información de EFE

► "Es vergonzoso": se filtran fotos del cadáver de Emiliano Sala y la Policia británica ya investiga el caso



► Reconoció su error, pero... Neymar justificó el puñetazo que le dio a hincha en la final de Copa Francia



► "Espero que haya un nuevo club": el crack del Barcelona que quiere irse en el mercado de fichajes de verano



► ¿De Ligt empieza a 'dar calabazas'? La revelación sobre su fichaje por el FC Barcelona en verano