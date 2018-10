Con la partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus, se creía que Luka Modric iba a ser el nuevo indiscutible del equipo. O quizás Gareth Bale. Pero no ha sido ni el uno ni el otro. Isco es el nuevo futbolista que la directiva ha mirado como el pilar del equipo blanco. Su baja por apendicitis ha coincidido justo con la merma del plantel de Julen Lopetegui. ¿Isco es fundamental? Definitivamente, pero ¿qué tanto lo es el malagueño?



De acuerdo a lo que ha podido observar la interna del Real Madrid , de acuerdo a medios españoles, es que Isco le da una mayor profundidad a los últimos metros, con lo que la institución madridista puede sumar más opciones de gol en ataque, cosa que le ha faltado en los últimos duelos al equipo del técnico vasco. Y… en España es igual. Isco no estuvo ante Inglaterra, la ‘Furia Roja’ reaccionó en el segundo tiempo, pero hizo falta el enlace.



Isco ha vuelto hoy a los entrenamientos del Real Madrid y todos los hinchas del equipo esperan llegue a punto en este mes. Todos quieren que haya asistencias goles y asistencias, dado que el Real Madrid – quien iba a creerlo – lo necesita sí o sí. Isco y diez más en el equipo en la actualidad. Le guste o no les guste a algunos jugadores en la plantilla del club.



El otro jugador que se ha sumado a las prácticas del Real Madrid es Marcelo. El lateral izquierdo brasileño también es un baluarte en ataque para las generaciones de gol.