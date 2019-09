Una'ganga' para Florentino: revelan el sorprendente precio por el que Odegaard llegó al Real Madrid

Real Madrid no deja de apostar a futuro. Las contrataciones de Rodrygo y Take Kubo esta temporada relucen las intenciones de Florentino Pérez. Los blancos tienen fútbol para rato y no piensan deshacerse de los jóvenes valores rápidamente. Un ejemplo claro es el de Martín Odegaard, con el que Florentino Pérez hizo un gran negocio.

Según informaciones reveladas por Football Leaks y recogidas por el diario noruego VerdenGang, el padre del futbolista, Hans Erik Odegaard, habría ingresado una cifra de tres millones de euros en calidad de entrenador de la cantera blanca en los años que el noruego estuvo en el cuadro blanco.

Sin embargo, en el 2015, cuando se generó el convenido, el padre del futbolista, no hablaba español y se encontraba como auxiliar en Mjondalen, un equipo de la segunda de Noruega, pero luego que su hijo llegue al Real Madrid, se trasladó con él hasta la capital española.

Tras esto, en el contrato laboral del padre del jugador figuraba un sueldo anual de un millón de euros que perduró hasta junio del 2018, justo antes que Martín renueve su contrato en el Santiago Bernabéu.

El futbolista noruego llegó esta temporada cedido al Real Sociedad para sumar minutos y luego regresar al cuadro blanco. Zidane quiere un futbolista hecho y derecho.

