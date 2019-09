''El '10' es para ti'': Florentino cierra la llegada del heredero de Luka Modric en el Real Madrid

Todo está arreglado. Subcampeón del mundo con Croacia en el último Mundial de selecciones, y ganador indiscutible de dos de los premios más codiciados del deporte rey (el 'The Best' y el 'Balón de Oro') con el Real Madrid la temporada pasada, Luka Modric vuelve a ser el tema del día en las arcas de la 'Casa Blanca', aunque esta vez no por sus goles o asistencias... sino -por el contrario- por su despedida cada vez más cerca.

Modric tiene las horas contadas en el Real Madrid. Con 34 años sobre sus hombros, el centrocampista croata dejó de ser el mismo que conquistó Europa hace ya un par de campañas, y en la mesa directiva del club lo saben. El proyecto es claro, apostar por los jóvenes. Y, en este sentido, Florentino Pérez lejos de perder el tiempo ya escogió al sucesor del mítico dorsal '10' de la entidad blanca. El futuro ha llegado a la capital, señores.

¿De quién se trata? Pues de Martin Odegaard. Así como lo lees. El joven noruego de apenas 20 años que navegó el Atlántico para probar suerte en el fútbol holandés cual 'Vikingo' cuando aún era un completo desconocido, hoy brilla con luz propia en LaLiga defendiendo los colores de la Real Sociedad. Zinedine Zidane lo 'echó' y el club se vio obligado a cederlo para darle minutos. Pero, ahora, lo quieren de vuelta. ''El 10 de Modric es para ti'', avisan.



Martin Ödegaard | Real Sociedad. (Getty Images) Martin Ödegaard volverá al Real Madrid al término de la temporada. (Getty)

Es así que de momento los focos de la directiva del Real Madrid están puestos sobre un Odegaard que, de mantener el nivel mostrado hasta la fecha, es muy probable que acabe regresando a la capital muchos antes de lo esperado. Ojo, su cesión es válida hasta por dos temporadas, pero los 'Merengues' tienen la opción de acelerar su vuelta. Florentino así lo quiere. No Zidane que, sin embargo, pasa saliva, al menos de momento. Veremos en 2020.



Mejores jugadas de Odegaard contra Alavés

Las mejores jugadas de Odegaard en el Real Sociedad-Alavés. (YouTube)

