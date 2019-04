¿Acepta el Madrid? La ridícula oferta que ha llegado por Isco para el mercado de fichajes

No ha alineado como titular hoy en el Santiago Bernabéu y cada vez empiece a ver relegado en las decisiones de Zidane para el resto de la temporada. Isco ha dejado de tener ese fútbol que maravillaba a todos los españoles hace tan solo un par de temporadas y si antes era considerado como el futuro del Real Madrid , ahora se mira su venta para el mercado de fichajes de la próxima temporada. El malagueño tiene los días contados en la ‘Casa Blanca’, aunque Florentino Pérez se encuentra en un verdadero culebrón para lo que significa su venta en este 2019.



De acuerdo a medios españoles, I sco apenas ha recibido una oferta de 55 millones de euros por su pase para la próxima temporada, unos 25 millones de euros menos de lo que esperaba recibir el presidente del Real Madrid. Su ‘bajón’, sus pocos minutos en cancha y su ‘rebeldía’ con Julen Lopetegui y Santiago Solari han sido tomadas en cuenta en el mercado, por lo que apenas ha llegado esa propuesta, de una institución no dada a conocer en los últimos días.



Florentino pretendía hacer un poco de caja con la venta del futbolista para traer reemplazos top, pero si su oferta por Hazard es de 120 millones de euros , tampoco debería esperar tanto por un futbolista que nunca ha sido titular indiscutible en el Real Madrid: no la era dorada de Zidane, no en la época de vacas flacas con los que fueron sus reemplazantes.



Con un nivel muy bajo, con poco juego, no se espera que Isco recibe mejores ofertas, pese a que es tentado en la Premier League y la Juventus de Cristiano Ronaldo. Así como en la bolsa de valores, el precio del malagueño ha caído muy bajo en las últimas semanas.



