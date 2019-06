Espera un poco, un poquito más: Lyon niega acuerdo con el Real Madrid por Ferland Mendy

No hay acuerdo. Al menos no por ahora. Según la publicación del medio francés 'L’Equipe', Real Madrid estaba a punto de cerrar el fichaje de Ferland Mendy. Incluso, el defensor habría pasado exámenes médicos en el centro de entrenamiento de Clairefontaine, ubicado en París. Pero el Olympique Lyon no tardó en pronunciarse.

El cuadro francés, al cual pertenece el lateral izquierdo de 23 años, ha desmentido tal información mediante un comunicado publicado en todas las redes sociales oficiales de la institución.

“El Olympique Lyon niega un acuerdo con Real Madrid para una posible transferencia de su defensor internacional Ferland Mendy, contrariamente a lo que puede ser retransmitido por algunos medios de comunicación”, aseguraron los galos.

#Communiqué

L’Olympique Lyonnais dément un accord avec le Real Madrid pour un éventuel transfert de son défenseur international Ferland Mendy, contrairement à ce qui peut être relayé par certains médias. pic.twitter.com/VosYPMegPc — Olympique Lyonnais (@OL) 4 de junio de 2019

No obstante, el periódico español AS sostiene que, pese a la nota

difundida por el Lyon, el futbolista de 23 años se unirá a la ‘Casa blanca’ a cambio de 50 millones de euros y hasta el 2025.

El fichaje de Mendy ha sido un pedido expreso de Zinedine Zidane y David Bettoni, el segundo entrenador de Real Madrid, según señala el medio español citado.

