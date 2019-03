El sueño de Zidane: Paul Pogba ya tendría una respuesta para la propuesta del Real Madrid

Florentino Pérez quiere volver a colocar al Real Madrid en la órbita de los mejores de Europa. El equipo blanco perdió en demasía esta temporada y el presidente no lo volvería a permitir, por lo que piensa crear un equipo intratable. En su lista se encuentra un nombre por pedido expreso de Zidane: Paul Pogba.

Según OKDIARIO, el técnico francés ya habría hablado personalmente con el jugador del Manchester United para explicarle que quiere contar con él en su nuevo Madrid. El volante le habría dado un 'sí' aunque todo queda en las manos de Florentino, quien debe llegar a un acuerdo con el club inglés.

Esta es la segunda vez que Zidane intenta firmar a Pogba. En el 2016 participó de la pugna, pero los 'Red Devils' pusieron 115 millones y se llevaron a, quien en ese entonces, era la máxima estrella de Juventus.

El galo es la primera opción de Zidane para el medio campo, según OKDIARIO, y Paul no negaría la posibilidad de cambiar de aires. El Real Madrid no la tendrá nada fácil para firmarlo ya en Manchester no quieren dejarlo ir.

The Sun, informó que el equipo blanco estaría dispuesto a ofrecer 145 millones de euros por Pogba, que según habría hecho llegar con su representante, exige al menos un salario de 16 millones de euros netos y un 10% del total del traspaso.

► Nadie sabe lo que tiene hasta...: Higuaín y los mejores '9' en la historia de la Selección Argentina [FOTOS]



► ¡Acaben el torneo de una vez! GOLAZO de Reiner Jesus ante Colombia por el Sudamericano Sub 17 [VIDEO]



► Se fue de Lanza: el golazo olímpico de Patryck con Brasil frente a Colombia en el Sudamericano Sub 17 [VIDEO]



► Que el último apague la luz: Gerard Piqué se burló de Real Madrid con contundente respuesta [VIDEO]