El Real Madrid ha aprobado la remodelación del Santiago Bernabéu en una inversión de 525 millones de euros que la mayoría de socios ha aceptado en una Asamblea. No obstante, entre los opositores a la propuesta de Florentino Pérez, la cual duraría tres años y medio, ha sido un ex presidente quien ha mandado un mandado un mensaje de preocupación hacia todos los seguidores y fanáticos del club español. ¿Podrá ser cierto?



“Hoy, con la aprobación de un mega crédito innecesario, el dueño de facto del Real Madrid inicia el camino para transformar al Club en S.A. y convertirse en propietario real. Quizá sea lo mejor. Se acaba la farsa y ya no tendrá que dar explicaciones a quienes siempre ha despreciado”, escribió Ramón Calderón en un tuit que muchos fanáticos dieron retuit. Así son las cosas para él.



El Real Madrid, que presentó en el curso 2017-2018 unos ingresos al alza de 750,9 millones de euros, aprobó este domingo en la Junta Extraordinaria de Socios Compromisarios un préstamo a largo plazo de al menos 525 millones de euros para financiar la reforma del Santiago Bernabéu, cuyos trabajos acabarían en 2022.



Reunidos en asamblea general, los socios compromisarios del club aprobaron la financiación de la obra, que deberá comenzar a comienzos de 2019 y acabar tres años y medio después, sin que ello perturbe el calendario deportivo del equipo.



El presidente merengue Florentino Pérez precisó que el proyecto, inicialmente valorado en 400 millones de euros, pero modificado después de varios litigios judiciales, costará al menos 525 millones, a pagar en 30 años.



Aunque el nuevo recinto dispondrá de un techo retráctil y de un revestimiento metálico, Pérez no mencionó este domingo el proyecto de hotel señalado al principio, aunque precisó una ampliación del museo y nuevos espacios de restauración y de tiendas. La capacidad del estadio permanecería en torno a las 81.000 localidades.



"Pedimos la autorización para un endeudamiento con el fin de financiar la renovación del Santiago Bernabéu por un importe máximo de 575 millones de euros y a un plazo máximo de 35 años", demandó el empresario ante la Asamblea, que votó a favor del proyecto.