Han pasado ya casi 11 años desde que un un joven central de 23 años, desconocido por muchos, llegó al Real Madrid procedente del Porto, por la suma de 30 millones de euros: Pepe. Su fichaje, desde luego, fue cuestionado en su momento, pero el tiempo le terminó dando la razón, con tres títulos de Liga y tres de Champions League.

El portugués, hoy en el Besiktas de Turquía, concedió una entrevista a por Arena Plus, en la que recordó con cierta nostalgia cómo fue su llegada al Madrid, a donde incluso, su por entonces técnico en el Porto, le recomendó que no fichara por los blancos.



"Mi entrenador en el Oporto (Jesualdo Ferreira) me dijo: 'No vayas al Madrid, allí han ido muchos defensas y no han triunfado'", explicó el luso.



Pero su arribo a Madrid fue aún más duro que el mismo hecho de decidirse fichar por el club.



"Pagaron 30 millones por mí y llegué a Madrid sólo con una mochila... Al llegar, los periodistas me preguntaban: '¿Traes el dinero de vuelta?'. Pero confié en mí y triunfé", rememoró Pepe, quien jugó 334 partidos, marcó 15 goles y ganó 14 títulos con el Real Madrid.