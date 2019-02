La razón de Solari: Santiago explicó así la derrota del Real Madrid en Bernabéu

Santiago Solari , técnico del Real Madrid , aseguró que el desgaste físico y mental de los últimos partidos, le "ha pasado factura" a sus jugadores, remontados por el Girona en una segunda parte en el que apuntó al "nivel de energía" para explicar el desplome de su equipo.



"El desgaste, no solamente físico también mental y de concentración", apuntó Solari como principal factor para ser remontado en el Santiago Bernabéu por el Girona. "Evidentemente venimos de un trajín importante, de muchos partidos muy duros que hemos superado y nos ha pasado factura a nivel de energía en el segundo tiempo", añadió.



De nuevo a 9 puntos del líder, el Barcelona, y cediendo la segunda plaza de la clasificación al Atlético de Madrid, la derrota no hace perder las opciones al título al Real Madrid para Solari. "En absoluto, para nada", aseguró cuando fue preguntado si hoy perdó la Liga.



"Seguiremos peleando por los tres frentes que están abiertos. La semana que viene hay partidos de nuestros rivales en Europa y tienen partidos complicados, que lo son todos ante cualquier rival como ha demostrado un Girona muy serio. Tenemos que seguir y volver a ganar", analizó.



El técnico madridista elogió el partido que hizo su rival, aseguró que son "gajes del oficio" la expulsión de Sergio Ramos que le hará volver en el clásico aún apercibido y defendió al brasileño Marcelo afirmando que "ha estado bien".



"En fútbol siempre hay un rival que juega. Lo ha hecho muy bien en el primer tiempo, no se fue del partido cuando le dominamos, generamos ocasiones para hacer un segundo gol y en la segunda parte presionó muy bien, generó ocasiones y a nosotros nos faltó lucidez para ser profundos y meter otro gol", dijo.



No lamentó Solari las rotaciones por las que apostó de inicio. "Son preguntas imposibles de responder, hablar sobre hipótesis pasadas o futuras no es un trabajo que podamos hacer. Nosotros tomamos decisiones y competimos. Luego con el resultado en la mano siempre piensas que se pudo hacer otra cosa", sentenció.