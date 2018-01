El paso de Zinedine Zidane en el Real Madrid es incierto. Florentino Pérez tiene una buena relación con él, aunque los resultados y sus polémicas decisiones en las últimas semanas han generado una especia de cortocircuito con la dirigencia. El francés no ha querido fichajes y los resultados hablan por sí solos: eliminados en cuartos de la Copa del Rey y a 19 puntos del Barcelona en la lucha por La Liga Santander. Solo la Champions podría salvar a los merengues y ‘Zizou’, aunque todo haría indicar que ya se la busca un sustituto para la próxima temporada.



¿Quién es el más entrenador pretendido? Mauricio Pochettino. Con contrato hasta el 2021 con el Tottenham , los contactos que ha habido con el entrenador argentino han sido a través de intermediarios. Pochettino reconoce el interés de la directiva madridista, aunque su vínculo con el Tottenham haría difícil su marcha al Santiago Bernabéu para la siguiente temporada.



No solo eso. Tal como los explican medios ingleses, el presidente de los ‘Spurs, Daniel Levy, al enterarse del interés de Florentino Pérez, estaría dispuesto a mejorarle el contrato a Pochettino , así como el plantel. Tottenham podría contratar dos figuras para la próxima temporada, para que de esta forma haya un equipo más competitivo. No basta con Kane, Eriksen y Delle Alli para pelear palmo a palmo con el Manchester City y United. La tabla de la Premier, que los ubica a 20 unidades de Guardiola, lo dice todo en la actualidad.



El doble fichaje de Mauricio Pochettino y Harry Kane se hace poco menos que imposible por más dinero que pongan sobre la mesa. De ahí que, paralelamente, Florentino Pérez y José Ángel Sánchez estén trabajando a destajo para tratar de adelantar la llegada de Neymar el próximo verano, cuando los planes iniciales eran para de aquí a dos temporadas. Wagner Ribeiro es la persona de confianza que hace de puente entre el dirigente blanco y el padre de ‘Ney’. Mucha incertidumbre para el Real Madrid en las próximas semanas.