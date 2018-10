Se encuentra dispuesto a todo. Cuando no entró finalmente en una convocatoria con el Real Madrid , y el club le dio descanso, Vinicius Junior tomó sus cosas y viajó con el Real Madrid Castilla para un partido de la Segunda B. El delantero brasileño se muere por jugar en Europa y no hacía ni un capricho ni gesto de crack frente a las decisiones de Julen Lopetegui con él. Solo quiere ganarse su confianza y poder ser titular – algún día – con la camiseta a la que decidió vestir en el ‘Viejo Continente’. No fue el Barcelona, fue el Real Madrid.



Con solo12 minutos disputados en lo que va de la temporada, Vinicius Junior regresa a Madrid luego de haber destacado con Brasil en el amistoso Sub20 frente a Chile. ¿Un mensaje para sus compañeros y el técnico vasco? No ciertamente, aunque queda claro que el atacante del ‘Scratch’ se encuentra en un buen momento futbolístico y el ataque del Madrid, no.



Real Madrid no marca un gol hace más de seis horas y quizás la verticalidad de Vinicius Junior sea un valor añadido que necesita el cuadro de Chamartín para volver. No arrancando de titular, claro, sino entrando en el segundo tiempo cuando Julen Lopetegui lo requiera. Así lo habría comentado el entrenador a su círculo más cercano, tal como cuentan medios españoles. Como hemos dicho, el Real Madrid acumula tres derrotas y un empate en sus últimos cuatro partidos, por lo que se necesita una inyección en el equipo.



Atrás de Vinicius Junior se encuentran Lucas Vázquez y Marco Asensio, pero el delantero sabrá encontrar una oportunidad y – ahí – demostrar que los 45 millones de euros que se pagaron por él no fueron en vano. Tiene mucho potencial, eso es cierto.



“Todo llegará, tengo la cabeza tranquila”, reveló Vinicius Junior. Si no está en LaLiga o la Champions League, tiene la Copa del Rey del 31 de octubre.