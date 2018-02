Real Madrid no ha fichado en este mercado de invierno a causa de Zidane. Florentino Pérez trató de convencer al técnico francés hasta el último instante, pero no había revés. ‘Zizou’ considera que los actuales jugadores deben revertir el mal momento, mientras que el presidente madridista cree que debía repotenciarse la plantilla para luchar por la Champions League. Cerrado ese tema, los merengues estudian perfiles de jugadores de cara al próximo mercado, y uno de los más suena es el delantero del Valencia, Gonzalo Guedes.



¿Esto quiere decir que no llegará Harry Kane, Mauro Icardi o Neymar? Por el contrario, Real Madrid pretende fichar al delantero para que sea una especie de Álvaro Morata, un atacante con muchas cualidades que puede ingresar al campo desde el banquillo y marcar como lo hacía el actual jugador del Chelsea. Medios españoles informan que Guedes podría llegar por una suma de 40 millones de euros, aunque el PSG podría querer más millones por su pase.



Sergio Ramos es uno de los jugadores que sabe de los intereses por el atacante. Por otro lado, Ramos y el otro central, Raphael Varane, se recuperan de lesiones que podrían marginarlos del partido del sábado. Jesús Vallejo también está lesionado, por lo que Nacho Fernández es el único central en condiciones óptimas para jugar el fin de semana ante el Levante.



Ramos regresó a la alineación para el partido contra Leganés por la Copa del Rey la semana pasada, pero no jugó el sábado ante el Valencia por la liga. Varane se lastimó la rodilla derecha contra el Valencia. Muchos problemas para los madridistas de cara a las próximas fechas.