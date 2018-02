Había sido el elegido por Zidane en lugar de James Rodríguez para el inicio de la temporada, pero conforme fueron pasando los partidos, la magia de Isco fue quedándose en el camino. En medio de la crítica madridista, se dice que el jugador engrana grandes juegos y luego se apaga. El volante, simplemente, no sigue una regularidad acorde a lo que se le pide a un plantel como el Real Madrid. Ahora, tal como indican medios españoles, cinco referentes de la institución quisieran fuera a Isco para la próxima temporada. Y no solo se trata del nivel deportivo.



¿De quiénes se trata? Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Sergio Ramos, Karim Benzema, Casemiro y Luka Modric. Nada menos que la cúpula madridista que ha alzado su voz. La situación puede analizarse desde dos puntos de vista. El primero. El nivel del Real Madrid mejoró considerablemente con su salida y la inclusión de Marcos Asensio en el once. Pudo verse en el segundo tiempo frente al PSG cuando el cambio fue lo que necesitó el equipo de Zidane para tener un poco más vértigo que posesión en jugadas que requería más velocidad.



Y segundo. Se dice que Isco no goza de la confianza de los referentes, dado que hay varios informes negativos sobre su persona. Se hablan de algunos roces con jugadores del vestuario y críticas que le están pasando factura al futuro del español en Chamartín.



Lo cierto es que, por mucho que en el Real Madrid parecen ya no quererlo, el mediapunta sigue teniendo mucho cartel en Europa. Y en la Premier League lo analizan su fichaje. Pep Guardiola ya tiene preparada la oferta para llevárselo a su Manchester City.



No es el único. En el Chelsea lo ven como un muy buen candidato a sustituir a Eden Hazard en caso de que el belga haga las maletas. En cualquier caso, lo que está claro es que Isco ya tiene la cruz puesta y, o mucho cambian las cosas de aquí al final de temporada. Así parece, aunque nunca se sabe. Hay jugadores que termina quedándose.