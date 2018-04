Un ‘Faraón’ se enrumba a conquistar el Santiago Bernabéu. Si el rendimiento de la Bota de Oro era objeto de dudas y de críticas por cierta parte de la directiva del Real Madrid , el partido contra el Manchester City ha terminado por despejar el rendimiento de Mohamed Salah. El delantero egipcio tiene un nivel top de Europa y su fichaje se ha convertido en una prioridad para la próxima temporada, de acuerdo a algunos medios ingleses.



Es así que ‘Mirror’ y ‘Daily Star’ aseguran que Salah se encuentra en la órbita del Real Madrid y que el presidente del equipo madridista no durará en desembolsar más de 200 millones de euros por su ficha. Florentino sabe muy bien que el egipcio se encuentra bastante cotizado y que el Liverpool no lo venderá por menos que Philippe Coutinho al Barcelona, un gran jugador que se fue por más por de 140 millones de euros, pero que no llega al nivel de Salah.



Luego de que entorpecieran las negociaciones con Neymar, Salah es el plan B para el Real Madrid. El atacante jugaría en la banda derecha del equipo, un lugar que Bale prácticamente ha perdido tras su suplente en octavos de final ante el PSG y ahora en el partido de ida de cuartos ante la Juventus. Florentino Pérez solo espera recuperar algo de la inversión.







Mohamed Salah lleva 38 goles en la presente temporada. (Foto: Reuters)

Liverpool hizo trizas del Manchester City con tres goles en los primeros 31 minutos el miércoles, para certificar una victoria 3-0 en la caldera de Anfield y quedar muy cerca de su primera semifinal de la Liga de Campeones en una década.



En otra noche europea que quedará grabada en la rica historia del club, Liverpool ridiculizó al mejor equipo de la temporada en el fútbol inglés. Mohamed Salah — con su 38vo gol de la temporada — Alex Oxlade-Chamberlain y Sadio Mané anotaron en el mítico estadio.



Los 'Rojos' procedieron a resistir durante el segundo tiempo el incesante asedio del City, necesitado de un gol de visitante para darle un soplo de aire a sus aspiraciones en la eliminatoria de cuartos de final, especialmente cuando Salah se retiró lesionado y podría estar en duda para la vuelta la próxima semana en el Etihad Stadium.