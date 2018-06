Julen Lopetegui ya afronta su primer gran problema como técnico del Real Madrid : cuadrar las vacaciones y hacer coincidir las cargas de trabajo de sus jugadores, tanto de los que están disfrutando de estas semanas como de los que se encuentran en plena competencia en el Mundial de Rusia 2018 con sus respectivas selecciones.

De hecho, 10 jugadores del 11 del Madrid, al menos el que lo fue hasta la temporada pasada, se encuentran en plena competencia: Navas , Ramos , Carvajal , Varane , Marcelo , Kroos , Modric , Casemiro , Isco y Cristiano Ronaldo . Y si bien algunos volverán a casa más pronto que otros, tendrán que buscar tiempo de reposo y descanso para afrontar una nueva temporada a toda máquina. 30 días como mínimo.



Pero hay otros nueve jugadores que sumarán casi dos meses de para antes de reincorporarse al Bernabéu, pues no están participando en el Mundial por distintos motivos. Y son: Benzema , Bale , Theo , Marcos Llorente , Casilla , Ceballos , Mayoral y Luca Zidane .



Así, ya sea con el primer grupo o el segundo, Lopetegui y su comando técnico ya vienen haciendo frente a ese inconveniente que supone tener a todos listos para finales del mes de julio, con sus regulaciones, descansos y exigencias.



Los jugadores del Real Madrid que no han participado del Mundial están citados para el 17 de julio en Valdebebas para iniciar el nuevo curso, el de la era Lopetegui. Y aunque aún no está confirmado, el 28 de ese mes tendrían su primer amistoso, ante el Puebla en México .