Hay un tema: el problema de Marcelo en el presente con el Real Madrid

Bernd Schuster pasó por los micrófonos de ‘El Transistor’ de ‘Onda Cero’ y habló sobre el estado de forma de Marcelo al que Santiago Solari está dejando en el banquillo aparentemente por problemas de peso. “En todos los equipos tienes a dos, tres o cuatro jugadores que tienen muchos problemas con el peso. Son jugadores que engordan con facilidad, igual que otros no engordan nunca y se comen hasta tu plato. Otros jugadores de mi época como por ejemplo Sneijder, corren peligro cuando se lesionan y no están en activo, no entrenan y no juegan partidos. Engordan fácilmente y estos kilos cuesta un montón quitártelos, como a todo el mundo. Hasta que no empiezas de nuevo a jugar y tienes otro ritmo no te los quitas. Hay gente, y sé que Marcelo es uno de ellos, que tiene esa facilidad para engordar y hay que andar con mucho cuidado, sobre todo cuando se lesiona. Hay que estar encima porque te puede pasar lo que está pasando”, indicó Schuster.



El alemán explicó que en todos los equipos hay futbolistas que cogen kilos con mucha facilidad cuando no están jugando y a los que les cuesta luego perderlos, comparando a Marcelo con un jugador de la época en la que él entrenaba al Real Madrid como Wesley Sneijder.



Schuster, por otro lado, también hizo referencia a la situación de Isco en el Real Madrid. “Tiene que haber pasado algo importante para que Isco no se titular indiscutible”, dijo el técnico que alabó a Vinicius: “Me gusta Vinicius, creo que puede hacer algo importante en el Madrid”.



El alemán volvió a recomendar a Löw como futuro entrenador del Real Madrid: “Es un entrenador muy abierto, ha sido el único que ha sabido integrar en la selección alemana cosas del fútbol español, que le gusta mucho. Me parece un buen candidato para el Madrid”.