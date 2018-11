Llegó en condición de cedido por las próximas dos temporadas y, pese al poco tiempo, el Borussia Dortmund ya analiza una opción de compra sobre el marroquí Achraf. En Alemania se encuentran a gusto con el rendimiento del lateral derecho, quien se ha ganado un lugar en la alineación titular y ya lleva seis asistencias en la presente Bundesliga. El problema, sin embargo, es el Real Madrid de Florentino Pérez, puesto que no hay ni opción de fichaje al finalizar las dos temporadas, por lo que ambos clubes tienen que sentarse a conversar.



En el Borussia Dortmund ya se plantean intentar su fichaje, toda vez que Achraf está cedido por el Real Madrid, a través de un contrato de préstamo de dos años (sin opción a regreso tras el primero de ellos); es decir, es jugador teutón hasta junio de 2020, momento en el cual deberá reincorporarse a la disciplina del Real Madrid. El Dortmund no tiene opción de compra, lo cual facilitaría mucho la situación, pero eso no desanima a la entidad alemana.



De hecho, el director general del club, Hans-Joachim Watzke, confirmó en la convención anual del Dortmund que es su deseo intentar que Achraf se quede en el Westfalenstadion.



Como bien dijo Watzke, no será sencillo, pues no existe opción de compra al final de la cesión, pero en el Borussia se confía en que es posible abordar el fichaje de Achraf en base a dos ejes. El primero, la excelente relación entre ambos clubes en los últimos años; los repetidos cruces en Champions durante el último lustro y las operaciones de Sahin y Achraf han ayudado al fortalecimiento de ese vínculo. Y el segundo punto es la situación del Madrid en relación al lateral derecho, una posición en la que viene teniendo desde hace años a Carvajal (26 años) y en la que fichó el pasado verano a Odriozola (casi 23) a cambio de más de 30 millones de euros.