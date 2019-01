La estrategia del Real Madrid para no pagar 350 millones de euros por Harry Kane

El Real Madrid quiere también a Harry Kane , se habla de la estrategia de Florentino Pérez para llevárselo en la próxima temporada, pero el Tottenham no pierde la fe en retener o llevarse un dinero en el delantero inglés. En medio del partido del Tottenham vs. Manchester United, el diario británico ‘The Sun’ ha emitido la respuesta de los ‘Spurs’ ante el interés de parte del equipo de Santiago Solari por uno de los mejores jugadores de la plantilla.



El citado medio responde con 350 millones de euros, la misma cantidad que había publicado el diario AS un día anterior, a lo que Florentino Pérez tiene una táctica para lograr que el atacante pueda llegar al Bernabéu. Así como en su momento lo fue con Gareth Bale y Luka Modric, el Real Madrid tratará de hacer que el seleccionado inglés se ponga en huelga.



Con una postura intransigente de Harry Kane, el Real Madrid podrá negociar una cifra un poco más realista a lo que paga el mercado de pases en la actualidad. Como se recuerda, el presidente madridista ya ha hundido en los jugadores del presidente Daniel Levy, por lo que una tercera vez también podría pasar en el mercado de fichajes de verano.



Por otra parte, Tottenham ya juega el partido de este domingo ante Manchester United por la fecha 22 de la Premier League. En la tabla del torneo inglés, marcha en el tercer puesto con 48 puntos.