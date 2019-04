Un salto de garrocha: Raúl, camino a ser técnico del Real Madrid Castilla

Entrena en el Juvenil B, se ha llevado el título bajo el brazo y suena ahora como posible entrenador del Real Madrid Castilla de cara a la próxima temporada. Si bien en la actualidad, su título le permite apenas dirigir a esa categoría, en mayo obtendrá el UEFA Pro con lo que podría asumir el mando del segundo equipo del Real Madrid , así postulándose en un futuro para tomar – alguna vez – las riendas del Real. ¿Un sueño hecho realidad?



De acuerdo a la interna en tienda madridista, Raúl González Blanco ejemplifica los valores de club y es un miembro de respecto para los menores como futbolistas. El llamado ‘Ángel’ de Madrid tiene un techo muy alto para los dirigentes del club, por lo que no sorprendería verlo asumiendo ya el Real Madrid Castilla, pese a que él no ha aceptado aún la propuesta.



Raúl González Blanco ha culminado el trabajo empezado por Álvaro Benito, llevando al Juvenil B del Real Madrid a la obtención del título de Liga. No ha sido más que el primer paso del que fuera delantero madridista en su etapa como entrenador. En una temporada ha dirigido a uno de los equipos cadete, pasando luego ocupar el puesto en el segundo equipo juvenil.



Muchos ven representados en Raúl los valores del Real Madrid, el espíritu indomable, las ganas de triunfar y, sobre todo, como el espejo en el que se miran los más jóvenes por los muchos años en los que llevó la blanca camiseta madridista. Piensan que es el hombre idóneo para estar en el escalón inferior al primer equipo, por lo que representa y el fútbol que lleva dentro.



