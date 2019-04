¡Florentino ya habló con él! El delantero que llegaría al Real Madrid en verano y tiene la aprobación de Zidane

Real Madrid tiene como objetivo para el mercado de fichajes a figuras como Paul Pogba y Kylian Mbappé; sin embargo, no desprecian ningún interés de algún jugador de llegar al Santiago Bernabéu, por lo que los que fueron cedidos temporadas anteriores, regresarían con los brazos abiertos, este es el caso de Raúl de Tomás.

Según Diario Gol, el atacante que jugó en el Rayo Vallecano este 2018/19 y tiene intensiones de regresar al Madrid tras dos años. Florentino Pérez no lo ve con malos ojos. En el ataque, Zidane solo tiene como armas importantes a Karim Benzema y Mariano. No basta.

De Tomás ya reveló sus intenciones de volver al Real Madrid. "Es mi ídolo, y eso que no jugaba en mi posición. Hablábamos bastante, casi todas las semanas, de la vida, del fútbol... Quería demostrarle al que fue mi ídolo quién era yo. Me metí demasiada presión y las cosas no salieron como quise. Me alegro de todo lo que le ha pasado estos años. Volverá a entrenar y a hacerlo bien, seguro”, explicaba el delantero sobre Zinedine Zidane.

Florentino Pérez ya le habría comentado que tiene las puertas abiertas del club. Y Zidane tiene claro que tres opciones son mejor que dos en el ataque madridista. En el momento en el que se encuentra el club, no se puede rechazar a nadie. Quieren volver al mejor nivel del fútbol europeo y cualquier ayuda es necesaria.

Pero RDT no aceptaría cualquier oferta. Quiere minutos y ser protagonista en el ataque del Real Madrid. Así lo ha dejado claro en una entrevista meses atrás.

"Viajé a la pretemporada, me encontré bien y me creé ilusiones, imaginándome allí. A medida que pasaron los días noté cosas. A lo mejor un entrenador quiere que estés, pero para una función que a él le importe. Hay jugadores que aceptarían ese rol que me ofrecían, pero yo no quería. Allí no hubiera tenido las oportunidades que quería".

